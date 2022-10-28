5 смертей и 30 поджогов. В МЧС отчитались о работе в Нижнем Тагиле за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года количество пожаров на территории Нижнего Тагила оказалось ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции заявил начальник 9-го отряда Федеральной противопожарной службы Сергей Колчин, сообщает издание «Тагильский рабочий».

С января по сентябрь на территории города произошло 605 возгораний. Это на 200 пожаров меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Также снизилось и количество погибших: 5 человек в 2022 году против 9 человек в 2021-м. Причиной 30 пожаров в Нижнем Тагиле, отметил спасатель, стали поджоги. При этом за весь прошлый год, согласно отчёту отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, был совершён 31 поджог.

Сергей Колчин подчеркнул, что чаще всего причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнём.