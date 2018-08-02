5 причин воспользоваться «Мультивалютной корзиной» для бизнеса от Банка «НЕЙВА»

02.08.2018 16:44
С 1 июля все корпоративные клиенты Банка «НЕЙВА» могут воспользоваться опцией «Мультивалютная корзина», которая позволяет бесплатно открывать счета в самых востребованных валютах мира.
- Рубль, доллар, евро. А что ещё? Помимо этих валют, мы работаем с юанем, фунтом стерлингов, чешской кроной, иеной, казахским тенге, швейцарским франком.
- Для новых клиентов мы предоставляем мультивалютное трио: одновременное и бесплатное открытие рублёвого счёта на тарифном пакете «Дискаунтер» и счетов в долларах и евро.
- Поймали удачный курс? Обменяйте валюту без посещения банка — достаточно заполнить заявку в Интернет-банке. Средства мгновенно зачислятся на ваш счет.
- Ведёте внешнеэкономическую деятельность? Тогда воспользуйтесь выгодными курсами конвертации для покупки валюты с зачислением на счёт в Банке «НЕЙВА». Затем валюту можно перевести на свой валютный счёт в сторонний банк.
- Приумножить и сохранить? Приобретайте и продавайте валюту по выгодному курсу, размещайте средства в валютные депозиты от Банка «НЕЙВА».
Сформируйте свою мультивалютную корзину, оставив заявку на открытие счёта на сайте Банка.