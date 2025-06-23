38% тагильчан считают, что арендовать жилье выгоднее, чем брать ипотеку

Лишь 27% экономически активных тагильчан считают, что взять ипотеку выгоднее. 38% видят больше плюсов в аренде жилья, ещё 38% затруднились с ответом. Об этом говорит новое исследование сервиса SuperJob. Сторонники ипотечных кредитов считают, что лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода. Их оппоненты, наоборот, уверены, что процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку: «Ипотека — это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет».

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (28% против 26% соответственно). Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (31%), среди более молодых — лишь каждый пятый (19%). Молодёжь, в основном, предпочитает снимать квартиру (44%).

Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 44% тагильчан с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей больше (35%).