«37-й год не закончился»: полицейские пригрозили активисту «Другой России» в Тольятти расстрелом из-за раздачи листовок

В Тольятти задержали активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Ивана Ибрагимова из-за раздачи листовок около места, где проходил митинг КПРФ. Полицейские пригрозили ему тюрьмой и расстрелом, рассказал сам активист «ОВД-Инфо».

16 июля в городе проходил митинг КПРФ против доначислений за ЖКХ, роста тарифов и мусорной реформы. По словам Ибрагимова, рядом с местом проведения акции он раздавал листовки с информацией о «Другой России». Представительница КПРФ показала листовки полицейским, посчитав, что активист хочет устроить провокацию.

Сотрудники полиции задержали Ибрагимова и сообщили, что на него составят протокол о нарушении правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Активист рассказал, что полицейские угрожали ему заведением уголовного дела, и заявляли, что его «опустят на красной зоне». Также они, по словам Ибрагимова, говорили, что его «расстреляют на заднем дворе», потому что «37-й год ещё не закончился».

Полицейские требовали от активиста рассказать, кто ещё занимался раздачей листовок. Ибрагимов отметил, что там также находился сотрудник ФСБ, который, по его словам, вёл себя уважительно и говорил о его невиновности.

Ибрагимова отвезли в отдел полиции и составили протокол о задержании. При этом протокол о правонарушении на него составлен не был. Полицейские заявили, что его позднее оформит участковый.