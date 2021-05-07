350 пьяных водителей поймали на дорогах Свердловской области за первые дни майских праздников

С 1 по 4 мая свердловские госавтоинспекторы поймали более 350 нетрезвых водителей. 60 из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Ещё 50 водителей были задержаны за рулём нетрезвыми повторно. Им грозит уже уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Также в первые майские дни на дорогах региона было задержано 400 водителей, не имеющих права управления. Всего за четыре дня выявлено более 12 тысяч различных нарушений ПДД. В Госавтоинспекции напоминают, что согласно статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде), а также статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения) предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде водителю грозит уголовная ответственность.

Для граждан без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полагается административный штраф в размере 30 000 рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы.

Рейды «Безопасная дорога» продолжатся до конца майских праздников. Отдельное внимание будет уделено отдалённым территориям, куда также будут направлены экипажи ДПС.