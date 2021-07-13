33 грубых нарушения правил дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила за два дня

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила в минувшие выходные провели рейд по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД. В результате рейдовых мероприятий 13 водителей были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, 10 — за пьяное вождение, 5 — за езду в состоянии алкогольного опьянения и без прав, 3 водителя отказались проходить медосвидетельствование. В отношении двух автолюбителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Наказание по ней предусматривает лишение свободы.

«Госавтоинспекция Нижнего Тагила обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой незамедлительного сообщения в дежурную часть ГИБДД о всех известных фактах нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения, в том числе и о нахождении в тёмное время суток на проезжей части пешеходов) по телефонам 112 и 8 (3435) 47-70-01», — говорят в ГИБДД.