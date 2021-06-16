32 пьяных водителя и 36 без прав. В ГИБДД Нижнего Тагила подвели итоги недельного рейда

С 9 по 14 июня сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили на дорогах города 70 грубых нарушений ПДД. По данным ведомства, 24 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Восемь человек отказались от медосвидетельствования, ещё 36 водителей не имели соответствующего удостоверения.

«В отношении двух водителей возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», — пояснили в ГИБДД.

Госавтоинспекция города Нижний Тагил обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть ГИБДД обо всех известных фактах грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения) по телефонам: 112, 8 (3435) 47-70-01.