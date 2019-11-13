300 снегоуборочных машин выведены на улицы Свердловской области для борьбы со снегом

Для ликвидации последствий утреннего снегопада на улицы Свердловской области выведены 300 снегоуборочных машин, рассказали АН «Между строк» в управлении автомобильных дорог региона. Среди них 210 комбинированных единиц дорожной техники, 52 автомобиля с отвалом и 33 автогрейдера.

В Нижнем Тагиле для расчистки дорог мобилизована вся техника «Тагилдорстроя».

С 04:00 на улицах работали машины «УБТ-Сервиса», они в том числе обрабатывали реагентами тротуары. 10 единиц коммунальной техники с 9:00 занимались очисткой транспортных путей от снега. Задействованы были также 4 трактора и 4 погрузчика. Всего от «УБТ-Сервиса» сегодня на улицах Нижнего Тагила трудятся 35 дорожников.

Синоптики прогнозируют, что снегопад на отдельных территориях региона продлится до 14:00, высота снежного покрова может достичь 10 см. В то же время на дорогах наблюдается гололедица. Госавтоинспекция просит автовладельцев избегать резкого маневрирования и торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. Из-за неблагоприятных погодных условий высока вероятность возрастания количества ДТП. Поэтому водителям, не имеющим опыта вождения, лучше отказаться от управления автомобилем, тем более поездок на дальние расстояния.

В настоящее время трассы инспектируют 13 человек, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.