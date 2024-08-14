30% жителей Нижнего Тагила уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени

По мнению каждого девятого жителя Нижнего Тагила, ТК РФ сегодня в основном защищает интересы сотрудника. 29% горожан считают, что трудовое законодательство в РФ в большей степени на стороне работодателя. 33% уверены, что интересы работодателя и сотрудника в современном мире защищены в равной степени. Об этом говорится в очередном исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

Каждый третий мужчина считает, что ТК РФ защищает права работодателя. 36% женщин заявили, что у нанимателя и работника равные права. Граждане 35–44 лет убеждены, что права сотрудника и работодателя защищены в равной степени. Респонденты старше 45 лет чаще остальных считают, что трудовое законодательство ориентировано на работодателя (39%).

Больше всего уверенных в приоритете интересов работника — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Как правило, чем выше заработок, тем выше осведомленность в нюансах ТК РФ и возможностях отстоять свои права в трудовых спорах.

Основной тренд последних лет — на равноправие. Только 7% представителей кадровых служб заявили, что Трудовой кодекс на стороне компаний. О равном соблюдении интересов сейчас заявили в каждой третьей компании. Права работника в приоритете, уверены представители 48% предприятий и организаций.

Время проведения опроса: 5–12 августа 2024 года.