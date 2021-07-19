30-градусная жара вернётся в Нижний Тагил на этой неделе

В Свердловскую область и Нижний Тагил на этой неделе вернётся жара до +30 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, тепло продержится до выходных.

19 и 20 июля в Нижнем Тагиле днём воздух будет прогреваться до +26...+28 градусов. Ночью — до +12...+16.

В среду, 24 июля, ожидается переменная облачность, днём столбики термометров поднимутся до +24 градусов. 22 и 23 июля снова потеплеет до +26 градусов, при этом могут пройти дожди.

Жара сбавит обороты в выходные. В субботу и воскресенье, 24 и 25 июля, воздух прогреется до +19...+22 градусов. Пройдут дожди.

Добавим, что 19 и 20 июля в Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность. Местами на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 4-го и 5-го класса горимости леса по региональной шкале. В регионе действует запрет на отжиг сухой травы на территориях, прилегающих к лесным массивам.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий звоните в ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам 8 (3435) 25-78-83, 8 (3435) 25-78-92, 8 (3435) 41-26-99, 112.