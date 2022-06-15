2ГИС запускает гид по достопримечательностям Нижнего Тагила и онлайн-карту общественного транспорта 

В приложении 2ГИС появился специальный раздел с интересными местами и туристическими маршрутами Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект реализуется в рамках соглашения между администрацией города и ООО «2ГИС-Нижний Тагил».

В разделе приложения «Интересное в городе» пользователи смогут увидеть описания и фото исторических и культурных достопримечательностей Нижнего Тагила, посмотреть объекты туристического пешеходного маршрута «Малахитовая линия», познакомиться с подборкой мест для отдыха с детьми, прогулок с друзьями или романтических свиданий. На карте отмечены памятники архитектуры, есть информация о городских парках и скверах, местах, где можно купить сувениры.

«В августе, в канун празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, мы запустим ещё один полезный сервис для тагильчан и гостей города. Если набрать в поисковике 2ГИС “День города”, то откроется весь перечень площадок с описанием концертов, шоу, спектаклей, соревнований, выступлений и так далее. То есть вся программа празднования 300-летия будет отражена прямо на карте», — рассказал вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Как отмечают в мэрии, в приложение уже встроен навигатор, который предупреждает о ремонтах и перекрытиях автодорог на территории города. В ближайших планах разработчиков — запуск функции отображения передвижения общественного транспорта в режиме реального времени.

Кроме того, с мая в приложении можно проследить маршруты для велосипедов и самокатов, которые выстроены с учётом особенностей ландшафта.