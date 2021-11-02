2ГИС создал карту самых аварийных участков дорог Нижнего Тагила

В онлайн-версии 2ГИС появился дополнительный слой с тепловой картой мест с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий в Нижнем Тагиле. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, карта упрощает анализ ДТП и помогает найти реальные причины происшествий.

«Надеемся, что карта поможет понять, какие перекрёстки и участки дорог наиболее аварийно опасные, где стоит быть внимательнее и осторожнее. Величина и цвет пятна говорят о плотности ДТП. Чем больше пятно и чем оно краснее, тем больше аварий было на этом участке», — уточнили в 2ГИС.

Также в компании пояснили, что данные по ДТП взяты с официального сайта ГИБДД с 1 января 2019 по сентябрь 2021 года.

Согласно карте, самым аварийным является перекрёсток возле ТЦ «Лента» на Свердловском шоссе.

И участок проспекта Мира между Циолковского и Нижнетагильским строительным техникумом.

Много ДТП зафиксировано на перекрёстке улиц Фрунзе и Черных, Пархоменко и Красной, а также на пешеходном переходе у кинотеатра «Родина».