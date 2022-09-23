286 тагильских школьников помогли детям с ДЦП

286 учеников из восьми школ Нижнего Тагила приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов». В День знаний ребята дарили своим учителям один букет от класса, а сэкономленные на покупке цветов деньги вместе с родителями жертвовали на помощь детям с ДЦП, подопечным уральского фонда «Живи, малыш».

В акции поучаствовали гимназии № 86 и 18, школы № 36, 70, 50, 5, 49 и Центр образования № 1.

«Когда увидела анонс акции, сразу захотелось поучаствовать. В общем чате класса предложила принять участие, родители и классный руководитель меня поддержали, спасибо им за это. Мы поговорили с детьми и объяснили им, что надо всегда помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. 1 сентября наши дети стояли на линейке гордо с флажками акции, зная, что кому-то они смогли помочь. Надеюсь, мы и дальше будем принимать участие в акции», — рассказывает Татьяна Николаева, мама ученика 7 «В» класса школы № 50.

В этом году благодаря первосентябрьской акции удалось собрать 53 405 рублей. Все средства пойдут на оплату занятий подопечных фонда «Живи, малыш» с инструктором адаптивной физической культуры и дефектологом. Для большинства ребят это единственная возможность развить физические навыки и приспособиться к самостоятельной жизни. Благодаря учителям, ученикам и их родителям специалисты фонда смогут провести 142 занятия.

«У фонда это был первый большой опыт проведения акции, и мы рады, что так много тагильчан поддержали нас. Эта акция будет проходить ежегодно. Надеемся, что в следующий раз присоединятся и жители других городов», — говорит руководитель благотворительного фонда Егор Бычков.

Напомним, фонд «Живи, малыш» открылся в Нижнем Тагиле в 2012 году, это официально зарегистрированная некоммерческая организация. Сейчас у фонда два офиса — в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Организация оказывает всестороннюю помощь детям и молодым людям с ДЦП. Ознакомиться с деятельностью фонда, а также с отчётами о его работе можно на сайте.