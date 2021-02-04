«28 человек на 8-местную камеру»: задержанные на протестных акциях сообщают о переполненности изолятора в Сахарово

Задержанные в ходе протестных акций в Москве сообщили о коллапсе в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, который полиция использует как спецприёмник для митингующих. Как сообщает телеграм-канал «Протестный МГУ», автор которого Дмитрий Иванов также находится в спецприёмнике в Сахарово, изолятор собирает всех, кому в последнее время назначили сутки административного ареста. В том числе туда попал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов — за ретвит шутки о сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим акции протеста 23 января; суд счёл это призывом к участию в несанкционированной акции. На одной из фотографий, которую опубликовал Дмитрий Иванов, есть Смирнов — «в центре кадра, держась за стойку, пытается спать», обратил внимание издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов.

Как отмечают находящиеся в изоляторе, спецприёмник уже переполнен и задержанных никто не оформляет. На четырёх двухъярусных металлических койках без матрасов в одной из камер разместились 28 человек.

«Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек). Учитывая отсутствие проверок и обыска, это явно из-за дикой нехватки мест», — рассказал Сергей Смирнов, Twitter которого на время задержания ведёт редакция «Медиазоны».

Позже журналист написал, что арестованным принесли воду и «попросили немного потерпеть», пока всех не расселят по разным камерам.

«Становится понятно, что оформлять нас пока не торопятся — просто перевели из автобуса в здание, чтобы отпустить водителя и сопровождавших нас сотрудников. Из отдела полиции мы вышли в час дня. С тех пор почти всё время, за исключением короткого перерыва на суд, мы провели в автобусе: около 16 часов. В 5 утра нас перевели в одну из камер ЦВСИГ Сахарово, продолжаем ожидание», — рассказывают задержанные.

Ранее о коллапсе в Сахарово рассказывали другие участники протестов: люди, которых задержали ещё 31 января, больше 40 часов находились без еды и воды, а к утру 2 февраля провели ночь в автобусах, откуда их не выпускали в туалет.

По данным члена ОНК Марины Литвинович, по состоянию на утро 3 февраля в Сахарово на территории ЦВСИГ уже находилось 506 граждан России. Кроме того, в изоляторе есть проблемы с получением передач от родственников.