27 сотрудников скорой помощи Еврейской АО отказались вакцинироваться и написали заявления на увольнение 

27 человек коллектива двух филиалов скорой помощи в Облученском районе Еврейской АО написали заявления на увольнение из-за отказа вакцинироваться. Среди отказавшихся прививаться 8 фельдшеров, 5 медсестер, водители и уборщицы, сообщает РИА Новости.

Заявления об увольнении написали уже две подстанции. Сотрудники СМП отмечают, что у них есть антитела и они готовы работать, но без вакцинации. Но согласно постановлению Роспотребнадзора, в регионе до 15 ноября должны быть привиты 80% сотрудников, занятых в определенных сферах, в том числе здравоохранение.

Главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган заверил, что жители Облученского района не останутся без оперативной помощи медиков.

По информации РИА новости, в районной прокуратуре подтвердили наличие заявлений от работников скорой об увольнении, однако не не установили фактов к понуждению сотрудников СМП вакцинироваться. В региональном департаменте здравоохранения ситуацию не комментируют.