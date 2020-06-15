25 нетрезвых водителей за три дня поймали сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 25 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Ещё 11 человек управляли транспортными средствами, не имея на это права.

Сотрудники дорожной полиции просят сообщать обо всех ставших известными фактах управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения либо не имеющими права управления, в дежурную часть по телефону: 8 (3435) 47-70-01.

Всего за период с 11 по 14 июня сотрудниками ГИБДД Свердловской области пресечено более 300 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. В 50 случаях водители ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, теперь им грозит уголовная ответственность. Кроме этого, почти 300 водителей задержаны при управлении транспортными средствами, но при этом они либо никогда не получали водительских удостоверений, либо ранее были лишены права управления за грубые нарушения ПДД.