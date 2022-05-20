22 мая в Нижнем Тагиле во время благотворительного забега «Дай пять» перекроют центральные улицы

22 мая 2022 года с 07:00 до 15:00 на центральных улицах Нижнего Тагила будет закрыто движение транспорта на период проведения городского спортивного благотворительного забега «Дай пять» (6+). Как и в предыдущие годы, будет проведено два забега: детский (1 км) и взрослый (5 км).

Движение будет закрыто:

По проспекту Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до улицы Октябрьской Революции. По проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова. По проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко. По улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова. По улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. По улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова. По улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской. По улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

21 мая с 22:00 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка транспортных средств на следующих улицах:

По проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира. По проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей. По проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко. По улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.

22 мая в квадрате улиц Октябрьской Революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 08:00 до 15:00 будет ограничена продажа алкогольной продукции.



Красный: перекрытие движение. Синий: запрет парковки



На время проведения мероприятия движение автомобильного транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться по следующему маршруту: улица Октябрьской революции – улица Карла Маркса – проспект Мира (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Победы) – улица Циолковского.

22 мая трамваи маршрутов № 3 и 15 будут работать по изменённому маршруту: ГГМ — Выя — Красный Камень. Трамваи № 8 и 12 будут работать по укороченному маршруту. № 8: УВЗ — отделение дороги». № 12: Пихтовые горы — отделение дороги. Расписание движения трамваев по маршрутам, не проходящим через проспект Ленина, не изменится.