22 мая в Нижнем Тагиле во время благотворительного забега «Дай пять» перекроют центральные улицы

22 мая 2022 года с 07:00 до 15:00 на центральных улицах Нижнего Тагила будет закрыто движение транспорта на период проведения городского спортивного благотворительного забега «Дай пять» (6+). Как и в предыдущие годы, будет проведено два забега: детский (1 км) и взрослый (5 км).
Движение будет закрыто:
- По проспекту Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до улицы Октябрьской Революции.
- По проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова.
- По проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко.
- По улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова.
- По улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.
- По улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова.
- По улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.
- По улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.
21 мая с 22:00 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка транспортных средств на следующих улицах:
- По проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира.
- По проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей.
- По проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко.
- По улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.
22 мая в квадрате улиц Октябрьской Революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 08:00 до 15:00 будет ограничена продажа алкогольной продукции.
На время проведения мероприятия движение автомобильного транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться по следующему маршруту: улица Октябрьской революции – улица Карла Маркса – проспект Мира (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Победы) – улица Циолковского.
22 мая трамваи маршрутов № 3 и 15 будут работать по изменённому маршруту: ГГМ — Выя — Красный Камень. Трамваи № 8 и 12 будут работать по укороченному маршруту. № 8: УВЗ — отделение дороги». № 12: Пихтовые горы — отделение дороги. Расписание движения трамваев по маршрутам, не проходящим через проспект Ленина, не изменится.