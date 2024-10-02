22-летний тагильчанин стал министром

Евгений Михайлов стал единственным тагильчанином, который попал в новый состав молодёжного правительства Свердловской области. Он займёт кресло министра по управлению государственным имуществом (МУГИСО). Кандидатуры молодых министров утвердил накануне губернатор Евгений Куйвашев. В состав нового кабмина вошёл 21 человек.

«Я окончил школу № 7 в Нижнем Тагиле, на данный момент являюсь студентом 4-го курса Уральского института управления — филиала РАНХиГС, учусь на факультете государственного и муниципального управления, что также является одной из причин, по которой я решил пойти в молодёжное правительство», — рассказал Евгений АН «Между строк».

По словам молодого человека, чтобы занять кресло министра, он прошёл несколько этапов: презентация своего проекта, тестирование и собеседование с министром по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексеем Кузнецовым.

«Мой проект направлен на облагораживание дворов, которые в этом нуждаются. В перспективе поддерживать инициативы граждан в этой сфере, в том числе среди молодёжи. Много дворов приходят в запустение из-за отсутствия какой-либо активности со стороны жильцов. Я хочу помочь им сделать свой двор лучше. В качестве министра я буду пытаться реализовать свой проект», — отмечает молодой тагильчанин.

Как сообщает департамент информационной политики, молодёжное правительство является совещательным органом и работает по принципу «дублёрства» основного правительства — за каждым членом правительства закреплён юный последователь. В состав молодёжного правительства входят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Этот институт выполняет функцию «кадрового лифта» для наиболее талантливой, инициативной, профессиональной молодёжи в системе органов государственного управления. Так, за последние два года 26 человек прошли стажировки, 14 трудоустроены в региональных и федеральных органах власти.