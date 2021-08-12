21-летний тагильчанин по религиозным соображениям отказался брать в руки оружие и вместо армии пошёл работать в коровник

21-летний тагильчанин Григорий Береговых проходит альтернативную гражданскую службу (АГС) скотником на коровьей ферме в селе Лебёдкино под Артёмовском. Воспользоваться конституционным правом молодой человек решил потому, что обычная солдатская служба противоречит его религиозным убеждениям.

«Так как я христианин, верю в Бога, читаю Библию, и там есть такое место: “Не клянись вовсе, ни небом..., ни землёй…” То есть присяга в срочной армии равносильна клятве, а это противоречит моим убеждениям», — говорит Григорий.

Изначально у военкомата возникли подозрения, что призывник просто хочет «откосить» от армии. После общего медосмотра психолог направила Григория на дополнительные обследования в психиатрическую больницу, но там отклонений не выявили и поставили тагильчанину категорию годности «Б». Так как в осенний призыв молодой человек пойти уже не успевал, служба для него началась ровно через год.

«До меня АГС проходил мой старший брат Андрей. Вот с ним очень много разговаривали, в том числе и военный комиссар. К брату было очень много вопросов и претензий. А когда я пришёл на службу, моя фамилия уже была знакома, меня узнали и вопросов возникло намного меньше», — рассказывает Григорий.

Каждый день молодой человек ходит на работу на молочно-товарную ферму в кооператив «Лебёдкинский», куда его направил военкомат.

Григорий работает на ферме вместе с сослуживцем из Верхней Салды Петром Савицким. Ранее здесь же удачно прошли альтернативную гражданскую службу ещё четверо молодых людей. Длится такая служба 1 год 9 месяцев (обычная — 1 год. — Прим. ред.). Работать на ферме Григорий будет до 23 августа 2022 года, а затем получит военный билет.

По правилам Григорий не может покидать село, в котором работает. В Лебёдкино ему выделили квартиру со всеми удобствами. Рабочий день молодого человека начинается в 8 утра, он добирается до фермы вместе с другими сотрудниками на специальном автобусе. В его обязанности входит уход за животными: он накладывает коровам корм, привозит комбикорм, перекидывает опил и следит за порядком в коровнике. По словам молодого человека, в такой службе есть как свои плюсы, так и минусы.

«В плане общения и свободного времени занять себя тут сложно, деревня маленькая (около 700 человек. — Прим. ред.). Опять же, сравнивая с другими местами службы, мне кажется, что лучше за коровами следить, нежели попасть на работу в больницу, где приходится сталкиваться с очень трудными ситуациями», — рассказывает Григорий.

Как и другие сотрудники фермы, молодой человек получает заработную плату, которая составляет около 20 тысяч рублей. По трудовому договору ему положен отпуск, но пока он им не воспользовался.

Альтернативная гражданская служба (АГС) позволяет призывникам вместо службы в армии по призыву выполнять любой другой вид работы. Как правило, на время прохождения такой службы заключается срочный трудовой договор. Но у призывников нет возможности самостоятельно выбирать место работы.