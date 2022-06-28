2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Соответствующий документ глава государства подписал накануне.

Правительству поручено в течение трёх месяцев сформировать оргкомитет, утвердить его состав, а также обеспечить разработку плана основных мероприятий. Кроме того, органам исполнительной власти регионов России рекомендовано проводить мероприятия, утверждённые к Году педагога и наставника.

Напомним, 2021 год был Годом науки и технологий, а 2022-й — Годом культурного наследия народов России.