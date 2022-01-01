200 тагильчан пробежали 1 января по набережной символическую дистанцию в 2022 метра

В Нижнем Тагиле утром 1 января прошёл традиционный «Забег обещаний 2022». Около 200 тагильчан пробежали по набережной Тагильского пруда 2022 метра в честь наступившего Нового года. На нагрудных номерах любители спорта написали свои обещания на год: выучить английский, съездить в Сочи, увеличить свой денежный доход в два раза.

«Пришла на забег с одиннадцатилетним сыном. Участвуем уже не первый раз, очень нравится, тут атмосфера такая хорошая. Мы часто участвуем в различных забегах: и в Тагиле, и в Екатеринбурге. Мы за здоровый образ жизни, даже после боя курантов мы поехали кататься на коньках у нас в Горноуральском посёлке», — рассказала участница забега Татьяна Головнина.

На забег вышли Деды Морозы, единороги, люди в мишуре, но больше всех бегунов удивил Сергей Гладких. Мужчина несколько лет закаляется, поэтому на забег он пришёл в одних шортах.

Как рассказали организаторы, «Забег обещаний» проходит в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах России и за рубежом уже в восьмой раз. Необычное мероприятие придумали руководители школы правильного спорта I Love Supersport.

«В первый раз, когда мы проводили забег в Нижнем Тагиле, бежало всего трое ребят: две девочки и один мальчик. На следующий год к ним присоединилось побольше спортсменов. А на этот забег зарегистрировался 181 человек, но по факту людей пришло больше. Причём нам люди рассказывают, что у них желания хотя бы на 70% сбываются», — рассказала организатор и куратор школы I Love Supersport Анастасия Смердова.

Группа из четырёх ребят поставила совместную цель — проводить еженедельные бесплатные пробежки для всех желающих. Кто-то пожелал себе в 2022 году стать хорошим отцом. Кто-то — похудеть и заняться спортом.

Светлана и Анатолий — семейная пара: ей 61, ему 66 лет. Они вместе уже 41 год. Несмотря на возраст, пара активно занимается спортом и может дать фору молодёжи.

«Мы участвуем в забеге обещаний каждый год, это уже наш шестой забег. Нам это очень нравится, это так бодрит. Люди сюда приходят чудесные, очень много молодёжи. Вообще, мы очень спортивные: занимаемся лыжами, катаемся на велосипеде. В прошлом году я загадала на забеге пробежать на лыжах 650 км за сезон, а пробежала 800 км. В этом году поставила другую цель — 1000 км на лыжах за весь сезон. Вообще, мы с мужем катаемся каждый день по 15–20 км», — рассказала тагильчанка Светлана Поломошнова.

Первым на финиш прибежал 38-летний Николай Трофимов. Он занимается спортом с 9 лет. Отмечает, что никогда в своей жизни не пробовал спиртное и не хочет этого. Сейчас мужчина занимается в спортивном клубе «Динамо». Зимой спортсмен увлекается бегом и лыжами, а летом катается на велосипеде и роликах. Мужчина пробегал марафоны и дистанцию в 50 км, поэтому «Забег обещаний» для него был лёгкой разминкой.