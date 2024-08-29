20-летний уроженец Нижнего Тагила попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

22 августа Росфинмониторинг внёс в реестр экстремистов и террористов 20-летнего уроженца Нижнего Тагила Данила Б. Не уточняется, за что именно молодой человек попал в чёрный список ведомства, но его личная страница во «ВКонтакте» накануне была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По данным АН «Между строк», Данил в соцсетях открыто выступал с антивоенными лозунгами в поддержку Украины, а также пропагандировал ЛГБТ*. В марте 2022 года тагильчанин был задержан полицией Екатеринбурга за антивоенный пикет. Сейчас молодой человек проживает в Европе.

Включение физических лиц в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает на человека определённые финансовые ограничения, делающие невозможным совершение ряда покупок или снятие наличных. Кроме финансовых ограничений, лицо, внесённое в реестр, имеет сложности при трудоустройстве и реализации своих избирательных прав.

*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в России.