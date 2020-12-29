«20 человек пострадали, ещё трое погибли». За сутки в Свердловской области произошло больше 120 аварий

За сутки в Свердловской области произошло больше 120 аварий, в которых 20 человек получили травмы, а трое скончались. Среди пострадавших было двое детей, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Кроме этого, сотрудниками ГИБДД зарегистрировано более 100 ДТП, в которых ущерб причинён только транспортным средствам. Люди в этих ДТП не пострадали. Сопутствующим фактором совершения каждого дорожно-транспортного происшествия стали неудовлетворительные дорожные условия», — рассказали Е1.ru в Госавтоинспекции.

Основной причиной массовых аварий стал снегопад и тот факт, что обслуживающие организации ненадлежащим образом выполняют обязанности по уборке снега. Чтобы помочь водителям, попавшим в затруднительное положение из-за погодных условий, сотрудники ГИБДД круглосуточно патрулируют трассы.

В Госавтоиснпекции рассказали, что актуальную информацию о ситуации на дорогах можно уточнять по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный). Телефоны для экстренных вызовов: 101 и 112.