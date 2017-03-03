19-летняя жительница Нижнего Тагила отсудила у отца почти 3 млн рублей за невыплаченные алименты

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в полном объёме удовлетворил иск 19-летней местной жительницы Марины В. о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов. Родители Марины развелись через два года после рождения девочки, и мама подала на алименты.

«Мужчина выплачивал алименты периодически, часто работал без официального оформления или вообще не работал, – рассказала представитель истцов юрист Екатерина Савина. – В общей сложности за данный период долг отца перед дочерью составил почти 450 тысяч рублей».

Согласно Семейному кодексу РФ, при образовании задолженности виновное лицо выплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,5 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, пояснила юрист. По подсчётам специалистов Центра юридических консультаций, сумма долга выросла в несколько раз и на момент совершеннолетия девушки достигла 2,7 миллиона рублей.

«Это действительно существенная сумма для подобных дел. Нам удалось в суде обосновать эту цифру, и в итоге он в полном объёме удовлетворил наши требования, – говорит Савина. – Поскольку сумма слишком велика и выплатить её разово у отца не получится, то мы обратились в Управление Росреестра в Нижнем Тагиле с требованием наложить запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей отцу двухкомнатной квартирой».

По мнению юриста, у Марины есть все шансы получить квартиру в качестве компенсации.

«Сейчас через судебных приставов нужно обратить взыскание на имущество должника, – поясняет Екатерина. – Поскольку это не единственная его жилплощадь, то на квартиру буден наложен арест. Приставы оценивают стоимость квартиры и через Росимущество её продают, после чего денежные средства поступают взыскателю».

Агентство новостей «Между строк»