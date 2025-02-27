18% молодых уральцев готовы к смене места жительства ради работы

Среди молодых людей, проживающих в Уральском федеральном округе, 18% (20% среди мужчин и 17% среди женщин) выразили готовность к переезду ради трудоустройства. В среднем по стране 23% экономически активных граждан готовы сменить место жительства ради работы: 30% мужчин и 17% женщин. Такие данные приводит сервис SuperJob на основе опубликованных резюме.

Молодые люди не так часто, как представители старшего поколения, готовы к переезду в другой город или страну в поисках работы. Только каждый шестой респондент в возрасте от 18 до 24 лет отметил в своём резюме возможность переезда. При этом молодые мужчины делали это чаще, чем девушки (18% против 15% соответственно).

При этом молодые люди не хотят переезжать из центральных областей страны. Только один из десяти соискателей в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих в Москве, рассматривает возможность трудоустройства в другом регионе. Из Санкт-Петербурга готовы уехать лишь 12% молодых людей, а из Центрального федерального округа — 13%.

Наименьшая привязанность к месту жительства наблюдается среди молодёжи Дальневосточного федерального округа. Каждый четвёртый молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет из ДФО указал в своём резюме, что рассматривает возможность переезда в другой регион. Среди молодёжи Южного федерального округа таких 22%, а среди жителей Приволжского и Сибирского федеральных округов — по 21%.