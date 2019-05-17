18 мая закроют сквозной проезд по улице Уральской в Нижнем Тагиле

В субботу, 18 мая, с 13:00 до полуночи для проведения акции «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле будет ограничено автомобильное движение на улице Уральской от проспекта Ленина до Огаркова. Соответствующее постановление администрации Нижнего Тагила размещено на официальном сайте мэрии. МУП «Сигнал-3» поручено установить на данном участке соответствующие дорожные знаки.

Напомним, в эту субботу, 18 мая, в Нижнем Тагиле состоится международная акция «Ночь музеев». С обеда до полуночи тагильчане смогут посетить разные тематические площадки, купив единый билет в музее искусств и музее-заповеднике. Организаторы акции подготовили программу, которая в этом году посвящена сразу двум темам — Году театра в России и 140-летию со дня рождения Павла Бажова.