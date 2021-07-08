170 свердловских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Сегодня выпускники Свердловской области узнали результаты последнего госэкзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 38 учащихся написали ЕГЭ по этому предмету на 100 баллов, сообщает департамент информационной политики региона.

Всего по итогам основного периода ЕГЭ в регионе 170 «стобалльников». В почётном списке есть и ребята из Нижнего Тагила. Так, Полина Лукина из школы № 75/42 первой в истории нашего города набрала 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Девушка планирует поступать в Высшую школу экономики.

«Я убеждена, что каждый получает именно то, что он заслужил. Готовилась как самостоятельно, так и с помощью репетитора. Кроме того, наш школьный учитель обществознания Денис Александрович заложил прочную базу знаний по своему предмету, чем очень помог мне с подготовкой. В остальном я просто получала удовольствие от процесса, так как для меня гуманитарные предметы в сто раз интереснее прочих. Учёба во многом давалась легко», — рассказала Полина газете «Тагильский рабочий».

Также 12 свердловских выпускников получили максимальные баллы сразу по двум предметам. Двое выпускников СУНЦ УрФУ и выпускницы школы № 76 города Лесного высшие баллы, помимо информатики и информационно-коммуникационных технологий, получили по профильной математике и русскому языку.

Несколько учеников лицея № 10 Каменска-Уральского стали «двухсотбалльниками» по биологии и химии, екатеринбургской школы № 91 — по русскому и английскому языкам. Также по английскому языку и химии максимальные баллы получил ученик новоуральской гимназии.

Основной период ЕГЭ завершился 25 июня. Дополнительный период начнётся 12 июля.