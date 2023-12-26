17 аварий и 423 нарушения за три дня. В ГИБДД Нижнего Тагила подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

В ГИБДД Нижнего Тагила отчитались об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проводимого на территории города и Горноуральского городского округа с 22 по 24 декабря 2023 года. Отметим, мероприятие проводилось с целью пресечения нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу движения. Экипажи сотрудников Госавтоинспекции несли дежурство на подъездных трассах к Нижнему Тагилу, а также на наиболее аварийных участках дорог, отметили в отделе пропаганды ГИБДД города.

За этот период было выявлено 423 нарушения ПДД, 9 из которых связаны с управлением автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), 27 — с выездом на встречную полосу движения (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ) и одно — с движением по ней (ч. 3 ст. 12.16 КоАП).

В ГИБДД отметили, что выезд на полосу движения встречного автотранспорта вопреки ПДД зачастую провоцирует серьёзные аварии. Так, в 17 авариях, случившихся из-за выезда одного из водителей на «встречку», в Нижнем Тагиле погибло два человека, ещё 33 было травмировано.

В ведомстве напоминают о необходимости выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями и рекомендуют воздержаться от опасных манёвров на проезжей части, а молодым водителям и вовсе отказаться от управления автомобилем.