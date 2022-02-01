1666 туристов за год и 342 млн рублей на укрепление берега. Центр развития туризма Нижнего Тагила отчитался о проделанной работе 

В 2021 году на развитие туризма в Нижнем Тагиле было выделено 375 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Большую часть денег потратили на укрепление набережной за Городским дворцом детского и юношеского творчества. Об этом депутатам гордумы рассказал директор Центра развития туризма города Павел Балин.

На укрепление набережной Нижнему Тагилу выделили 342 млн рублей в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». При этом общая стоимость инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда составила 511 млн рублей, но работы проводились в несколько этапов.

Кроме того, городу была выделена субсидия размером 1 млн 959 тысяч рублей по государственной программе «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на поддержку народных художественных промыслов. За счёт этих денег с привлечением дополнительных средств частично благоустроили территорию музея истории подносного промысла «Дом Худояровых». Там заасфальтировали автостоянку, вымостили пешеходные дорожки и залили фундамент для опор освещения.

Ещё 550 тысяч рублей из средств областного бюджета направили на издание путеводителя по музею истории подносного промысла и буклета «275 лет тагильскому подносу» (12+), который издавал музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Также в 2021 году был доработан виртуальный музей на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила, а приложение «Малахитовая линия» (6+) адаптировали под платформу App Store для пользователей айфонов.

За прошлый год работники сферы туризма провели 704 консультации туристов по телефону и организовали 69 экскурсий, 35 из которых были бесплатными. Всего, согласно данным центра, за прошедший год Нижний Тагил посетили 1666 туристов.

«В 2021 году продолжали существовать ограничения по проведения мероприятий, поэтому нами было проведено четыре онлайн-экскурсии в социальных сетях. Такие трансляции набрали 17622 просмотра», — рассказал Павел Балин.

В прошлые годы на развитие туризма Нижний Тагил не получал такие суммы из федерального бюджета. Так, в 2020 году на туристические программы города было предусмотрено всего 9 млн 161 тысяча рублей из городской казны. В 2021 году сумма увеличилась до 10 млн 458 тысяч рублей, к которой добавились большие федеральные субсидии размером около 375 млн рублей.

В 2022 году из бюджета города на развитие туризма выделили 9 млн 958 тысяч рублей. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» средства в 2022 году не выделяться не будут.