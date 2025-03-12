160 тысяч жителей Свердловской области установили самозапрет на кредиты 

В Свердловской области с 1 марта более 160 тысяч человек установили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщили в Минцифры России.

Средний Урал занял пятое место среди российских регионов. Лидером по этому показателю стала Москва, где самозапретом воспользовались 951 тысяча жителей. Далее идут: Санкт-Петербург (388 тысяч), Московская область (307 тысяч) и Краснодарский край (185 тысяч).

Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта на «Госуслугах». За 10 дней им воспользовались 5 млн россиян. Самому старшему заявителю — 103 года.

«Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки на кредиты и займы. Снять ограничение можно в любой момент с помощью «Госуслуг».