16 «тунгусовцев» против 20 «оппозиционеров»: в Екатеринбурге подвели итоги выборов в гордуму

Стали известны итоги выборов в гордуму Екатеринбурга после обработки 100% бюллетней со всех избирательных участков, со ссылкой на главу городского избиркома Илью Захарова пишет Znak.com. По результатам выборов «Единая Россия» по спискам получит 6 мандатов, КПРФ — 5 мандатов, «Справедливая Россия» — 4 мандата, ЛДПР — 2 мандата, «Яблоко» — 1 мандат.

В одномандатном округе № 1 выиграла кандидат от ЕР Ира Овчинникова («объединённая оппозиция»), в округе № 2 — единоросс Сергей Мелехин («список Тунгусова»), в округе № 3 — единоросс Олег Кагилев («список Тунгусова»).

В округе № 4 побеждает представитель СР Александр Колесников («объединённая оппозиция»), в округе № 6 — замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев («список Тунгусова»), в округе № 7 — депутат Владимир Крицкий («список Тунгусова»), в округе № 8 — депутат от ЛДПР Григорий Вихарев («объединённая оппозиция»), в округе № 9 — депутат Елена Дерягина («список Тунгусова»).

В округе № 10 победу одеждал Николай Смирнягин («объединённая оппозиция»), в округе № 11 — единоросс Павел Пустозёров («список Тунгусова»), в округе № 12 — депутат Михаил Вечкензин («объединённая оппозиция»), в округе № 13 побеждает Любовь Боркова («объединённая оппозиция»), в округах № 14 и 15 — Игорь Володин и Алексей Вихарев (оба — «объединённая оппозиция»). В округе № 16 лидирует депутат Дмитрий Сергин («список Тунгусова»), в округе № 17 — Елена Бондаренко («объединённая оппозиция»), в округе № 18 — коммунист Виктор Сомиков («список Тунгусова»).

В округе № 5 победил врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов. По словам источника издания, он может примкнуть к группе «объединённой оппозиции».

Таким образом, кандидаты из списка бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова получат в думе 16 мандатов, а представители объединившихся против него сил — 20 мандатов.

Явка на выборы в гордуму составила 26,66%.