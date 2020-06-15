16 секунд на приговор: в Татарстане судья рассмотрел за полчаса 111 протоколов о нарушении карантина

Зампредседателя городского суда Набережных Челнов Ленар Хасимов за 27 мая рассмотрел 252 протокола о нарушении режима самоизоляции — на рассмотрение одного дела он тратил менее трёх минут, подсчитали издания «Холод» и «Важные истории». СМИ подчёркивают, что между 14:00 и 14:30 Хасимов рассмотрел 111 протоколов — по 16 секунд на дело.

Авторы отмечают, что судьи не только рассматривали по сотне протоколов за нарушение самоизоляции в день, но и копировали решения, при этом менялись только персональные данные. 7 мая судья Октябрьского районного суда Уфы Тимур Багаутдинов вынес решения по 90 протоколам — они дословно совпадают.

В некоторых регионах при одинаковых обстоятельствах нарушения самоизоляции суды выносили более суровые решения, чем в других. В абсолютных значениях по числу обвинительных постановлений лидирует Татарстан, за ним идут Краснодарский край и Башкортостан.

В апреле и мае полиция направила в российские суды 360 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции, ещё 54 тысячи штрафов москвичи получили из-за приложения «Социальный мониторинг». По подсчётам журналистов, власти оштрафовали россиян минимум на 407 миллионов рублей, позднее эта цифра может вырасти до 636 миллионов. 10 июня стало известно, что приложение «Социальный мониторинг», контролирующее соблюдение москвичами самоизоляции, продолжит работу после снятия карантина.