16 июля на День металлурга в Нижний Тагил приедут Гарик Сукачёв, «Чиж & Co», «25/17», «Слот» и «Нейромонах Феофан»

16 июля в Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» при поддержке ЕВРАЗа пройдёт музыкальный фестиваль «Наши в городе» (12+), приуроченный к празднованию Дня металлурга и 30-летия компании.

Гостями фестиваля в этом году станут группы «Гудтаймс», «Мураками», «Слот», «Нейромонах Феофан», Lascala, «Сурганова и Оркестр», «25/17», а также музыкант Гарик Сукачёв.

Фестиваль начнётся в 14:00. Вход свободный.

Отметим, что примерно в этом же составе музыканты выступят 2 июля в Новокузнецке на Дне города. Концерт также организован при поддержке ЕВРАЗа.