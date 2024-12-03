15 советов для успешного преодоления «болезней роста» в бизнесе на примере компании QUOKKA

В современном бизнесе компании часто сталкиваются с так называемыми «болезнями роста», которые могут стать серьёзным препятствием на пути к успеху. На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошёл прямой эфир, в котором основатель экосистемы QUOKKA Артём Миронов поделился своим опытом в преодолении этих трудностей. QUOKKA занимается производством мерча и корпоративной одежды. Она начала свой путь в 2017 году, создавая брендированные вещи для молодёжных форумов и фестивалей. Постепенно компания расширила свои горизонты, перейдя к корпоративным заказам и развитию HR-бренда. В рамках проекта «PRO образование» мы собрали советы от Артёма Миронова, которые помогут начинающим предпринимателям избежать распространённых ошибок и успешно развивать свой бизнес.

Советы по преодолению болезней роста

1. Стройте отношения на уровне бизнеса

Важно понимать, что в бизнесе необходимо выстраивать отношения «бизнес-бизнес», а не «человек-человек». Это означает, что нужно чётко прописывать партнёрские отношения и условия сотрудничества, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Например, если вы заключаете контракт с новым поставщиком, убедитесь, что все условия, включая сроки и объёмы поставок, прописаны в документе.

2. Грамотное планирование

Необходимо тщательно продумывать все аспекты бизнеса, включая материальную поддержку. Изучайте доступные ресурсы и программы поддержки, чтобы не упустить важные возможности. Например, если ваша компания планирует расширение, исследуйте субсидии и гранты для предпринимателей в вашем регионе.

3. Обратите внимание на логистику и дедлайны

Ошибки в логистике и несоблюдение сроков могут негативно сказаться на репутации вашей компании. Убедитесь, что у вас есть чёткий план и ресурсы для выполнения всех обязательств. Например, заранее позаботьтесь о доставке материалов для производства, чтобы избежать задержек.

4. Постоянно учитесь

Жажда знаний и готовность быстро реагировать на возникающие проблемы — ключевые факторы успеха. Не бойтесь учиться на своих ошибках и адаптироваться к изменениям на рынке. Участвуйте в курсах повышения квалификации и следите за новыми трендами в вашей области.

5. Не упускайте возможности

Регулярно проверяйте свои идеи и возможности. Иногда стоит рискнуть и попробовать что-то новое, даже если это кажется сложным. Например, если у вас есть идея для нового продукта, проведите исследование рынка и протестируйте её на небольшой группе клиентов.

Как продать свою идею

1. Визуализация

Не забывайте, что вы не просто продаёте товар, а представляете свою компанию. Создайте привлекательный визуал, который будет отражать суть вашего продукта. Например, используйте качественные фотографии и графику для создания презентации.

2. Оправдание ожиданий

Итоговый продукт должен соответствовать изначально заявленному визуалу. Это поможет вам завоевать доверие клиентов и укрепить репутацию. Если вы говорите о высоком качестве своей продукции, убедитесь, что это действительно так.

3. Проявляйте креативность

Не бойтесь предлагать свои идеи и варианты, даже если у вас нет чёткого технического задания от клиента. Показать свои образцы и креативные решения — это отличный способ привлечь внимание. Например, вы можете предложить нестандартные решения для оформления корпоративной одежды.

4. Соотносите потенциал контракта с возможностями

Когда начинающие предприниматели получают предложения крупных контрактов, важно адекватно оценивать свои возможности и не брать на себя слишком много. Если вы понимаете, что не сможете выполнить заказ в срок, лучше отказаться от него или предложить более реалистичные условия.

Каналы продвижения

1. Низкие вложения в рекламу

В начале пути QUOKKA не вкладывала средства в рекламу. Основные заказы приходили через прямые предложения и партнёрские связи. Используйте социальные сети и личные контакты для продвижения своей продукции.

2. Участие в семинарах и вебинарах

Заявляйте о себе и своей компании, участвуя в мероприятиях, где вы можете продемонстрировать свои знания и опыт. Это поможет вам установить полезные связи и привлечь новых клиентов.

3. Чёткие регламенты

Создайте чёткие регламенты для работы с клиентами и партнёрами. Это поможет вам организовать процессы и повысить эффективность работы команды.

Советы новичкам

1. Работа в сообществах: взаимодействуйте с другими предпринимателями и профессионалами в вашей области. Это может помочь вам найти единомышленников и получить полезные советы.

2. Образование: постоянно повышайте свою квалификацию и изучайте новые тенденции, участвуйте в курсах и тренингах.

3. Понимание сильных и слабых сторон: анализируйте свои возможности и недостатки, чтобы эффективно развивать свой бизнес.

Следуя этим советам, вы сможете избежать распространённых ошибок и успешно развивать свой бизнес, как это сделала компания QUOKKA.

Видеотрансляции на различные темы от развития личного бренда до правовых вопросов доступны на сайте фонда. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Информирование предпринимателей проводится в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».