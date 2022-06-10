«15 лет в деле и останавливаться не собираюсь». Владелица парк-отеля «Лесная» — о том, как построить успешный гостиничный бизнес, и о роли семьи в жизни предпринимателя

В этом году парк-отелю «Лесная» исполняется 15 лет. За долгие годы своего существования он зарекомендовал себя как место с высококлассным сервисом, где часто останавливаются не только обеспеченные гости региона, но и местные жители, желающие отдохнуть за городом с комфортом.

В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с владелицей парк-отеля «Лесная» Ольгой Вертуновой и узнали о секретах построения успешного гостиничного бизнеса и роли семьи и мужа в карьере бизнес-леди.

Как признаётся сама Ольга, она с детства любила работать, причём не из-за денег, а ради удовольствия от самого процесса, ради результата труда. Начав с азов торговли, она постепенно накапливала опыт предпринимательства. По словам женщины, важное место в её карьере занимает муж, который, тоже будучи бизнесменом, оказывает супруге помощь как в профессиональной сфере, так и в семье.

«Я в бизнесе уже почти 30 лет, причём за это время успела поработать в разных сферах. Занималась недвижимостью, организовала в Тагиле с нуля направление “кофейни”, редевелопмент в городе начали с мужем именно мы, и уже 15 лет работаю в сфере гостеприимства. Нельзя быть в бизнесе без азов образования, поэтому параллельно с работой над проектами в образовательной копилочке есть и УПИ со специальностью “инженер-экономист”, и диплом юриста Уральской академии госслужбы», — делится Ольга Вертунова.

Предпринимательница говорит, что изначально воспринимала гостиничный бизнес как очередную ступеньку в своей карьере. Ольга не планировала уделять гостинице больше 5–7 лет, поскольку привыкла постоянно пробовать что-то новое, меняя сферы деятельности спустя какое-то время. Однако вот уже 15 лет она занимается «Лесной» и гостиницей «Металлург» и пока не планирует останавливаться.

«Со временем магазины и кофейни перестали быть мне интересны с профессиональной точки зрения. Параллельно с этим на продажу было выставлено здание будущей гостиницы. Я долго думала, но в итоге решила вложиться в этот амбициозный проект. К тому моменту в моём распоряжении уже был некоторый капитал, остаток суммы взяла в кредит в банке. Существующий бизнес было решено сдать в аренду, поскольку стало понятно, что разрываться и работать на два фронта — плохая идея. К сожалению, на следующий год после покупки здания, в 2008-м, грянул экономический кризис, последствия которого сказывались на деле следующие три года. Могу сказать, что ни до, ни после я никогда не сталкивалась с таким тяжёлым положением. Выручка упала на 70%, а нужно было продолжать платить по долгам», — вспоминает Ольга.

Бизнес-леди заявляет, что гостиничная индустрия оказалась для неё очень интересной и многогранной, что и позволяет сохранять интерес к делу все эти годы. Ольга говорит, что ей по душе каждый день сталкиваться с новыми вызовами, решать необычные задачи, знакомиться с новыми гостями.

«Каждый день ты не знаешь, чего ждать. Это меня подкупает и мотивирует продолжать этим заниматься. В этой сфере есть широкий простор для творчества, да и совершенства достичь очень непросто. Это такое дело, которое никогда не наскучит, поэтому я занимаюсь этим уже 15 лет и останавливаться не собираюсь! Для меня за эти годы сформировалось неизменное правило — клиент всегда должен быть доволен. Этого я требую и от своего персонала. Клиенты должны быть окружены любовью и заботой, они должны быть уверены, что здесь, в “Лесной”, их любят и ждут. В этом месте всё сделано с любовью. Всегда приятно, когда и гости это отмечают. Даже сейчас, спустя почти 15 лет, мне порой звонят люди из совершенно разных уголков России. Не все из них бывали здесь, но многие слышали отзывы наших постояльцев, которые рекомендовали нас, и сами хотели бы приехать», — с гордостью говорит тагильчанка.

Ольга Вертунова рассказывает, что её сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства продолжается не первый год. В 2021-м фонд предложил ей два кредита «под очень лояльный процент». Владелица парк-отеля подчёркивает, что хотя эти суммы и не сыграли решающей роли конкретно в её случае, но для молодого бизнеса или бизнеса масштабом поменьше такие меры поддержки могут стать ощутимым и очень полезным подспорьем. Сотрудничество с фондом Ольга планирует продолжить и в будущем.

На данный момент номерной фонд парк-отеля насчитывает 35 номеров на площади более 2 тысяч квадратных метров. «Лесная» предлагает гостям всевозможные варианты пребывания и отдыха: от номеров эконом-класса до люксов. Силами собственников вокруг парк-отеля создан уникальный экопарк более чем с 5000 заповедных растений и деревьев. Особенностью парк-отеля является его удалённость от города — он расположен на расстоянии 40 километров. На территории комплекса есть традиционная деревянная баня, несколько локаций для барбекю, а также скандинавский домик, оборудованный по последнему слову техники. «Лесная» может предложить своим клиентам площадку для проведения праздников, банкетов, юбилеев, выпускных вечеров и других мероприятий. Два раза в год в «Лесной» проходят гастро-фестивали: «Октоберфест» и «Майфест». Помимо этого, проводятся традиционные праздничные мероприятия на Масленицу, в новогоднюю ночь и 8 Марта.

«Политика “Лесной” не в том, чтобы массово привлечь клиентов, а в том, чтобы обеспечить максимально качественное обслуживание каждого гостя, окружить его любовью и заботой. Безусловно, если поток клиентов увеличится, то мы со временем будем готовы принять больше, но качество обслуживания не должно при этом упасть. Это просто недопустимо. В планах — доделать восемь люксов, в том числе “Президентский” номер. Есть и стратегический план развития, но я пока все детали раскрывать не буду. Скажу только, что планы у нас грандиозные», — делится Ольга Вертунова.

На территории парк-отеля благоустроена парковая зона, вымощены дорожки, высажены экзотические деревья, а цветы посажены таким образом, чтобы в каждый момент летнего сезона что-то обязательно цвело. Посещение парковой зоны бесплатно для всех желающих. По отзывам гостей, здесь насчитывается свыше 1000 локаций для фотосессий.

Как отмечает бизнес-леди, огромную поддержку ей оказывает супруг, а парк-отель «Лесная» — это их совместный проект. На себя женщина взяла гостей, персонал, операционные и управленческие вопросы, а всё то, что касается стройки на территории отеля, — это сфера ведения мужа.

«В отношении парк-отеля я взяла на себя значительную часть работ, но если бы я не знала, что он меня всегда поддержит, то я бы на это не решилась. Всё, что построено в “Лесной”, — это то, что по моему желанию здесь построил муж и его команда. Он может бросить все свои дела и заниматься тем, что мне нужно. Я ему за это очень благодарна. Думаю, что во многом благодаря этому “Лесная” стала тем, чем она сейчас является. Кроме парк-отеля, муж занимается и другими проектами. Наш давний совместный бизнес — агентство недвижимости, оно существует до сих пор, и в нём делами заведует муж. Также он занимается строительным бизнесом и сейчас ведёт параллельно несколько объектов, в том числе и строительство в “Лесной” восьми новых люксовых номеров», — говорит предпринимательница.

В январе 2022 года супруги отметили 30-летие совместной жизни. Ольга отмечает, что за эти годы у них с мужем сложились не только тёплые семейные, но и доверительные деловые отношения, а их взгляд на профессиональные вопросы во многом совпадает.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.