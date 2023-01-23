14 шайб на двоих. «Спутник» из Нижнего Тагила на выезде уступил «Кедру»

В минувшую субботу команда по хоккею нижнетагильского спортклуба «Спутник» в Новоуральске встречалась с местным ХК «Кедр» в рамках 5-го тура чемпионата Свердловской области. До середины второго периода шла равная борьба. Тагильчане несколько раз выходили вперёд, но соперник не давал отрываться более чем на одну шайбу. В итоге игра закончилась со счётом 8:6 в пользу хозяев. После пяти игр тагильчане занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч «Спутник» проведёт 28 января в Серове, где встретится с ХК «Серов».