13 лет без света. В деревню под Нижним Тагилом провели электричество

Специалисты ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» в январе 2020 года осуществили технологическое присоединение 25 домовладений из 45 в деревне Нижней Ослянке, что под Нижним Тагилом. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, по поручению главы города Владислава Пинаева электроснабжение сельского населённого пункта было проведено в короткие сроки.

«В течение трёх месяцев энергетики прокладывали линию электропередачи от Верхней Ослянки, прорубая трассу и преодолевая водную преграду. Благодаря их усилиям была построена трёхкилометровая трасса, соединившая два населённых пункта и принёсшая свет в Нижнюю Ослянку», — говорят в мэрии.

По информации главы Серебрянской территориальной администрации Сергея Сивкова, в настоящее время собственники не подсоединённых к электричеству домов также начали оформлять документы.

«Мы провели совместную работу с руководством "МРСК Урала" и собственниками жилых построек Нижней Ослянки для согласования всех работ, — рассказал Сивков. — Это один из самых отдалённых населённых пунктов нашей агломерации, и наличие здесь электричества, я думаю, положительно скажется на дальнейшем развитии территории».

Уточняется, что энергоснабжающее предприятие в рамках инвестиционной программы вложило в реализацию проекта порядка 20 млн рублей.

Напомним, 13 лет деревня Нижняя Ослянка, входящая в городской округ Нижний Тагил, прожила без электричества. Блэкаут произошёл в 2007 году, когда суд постановил обесточить единственную линию электропередачи после ЧП: рыбак во время половодья зацепился за висящие низко провода и погиб от удара током. В настоящее время из 45 домов на берегах реки Чусовой пустуют только два. По словам местных жителей, летом в деревне проживает около 100 человек, в основном приезжие из Нижнего Тагила.