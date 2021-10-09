​​​​​​​120 тысяч рублей собрали на лечение известного тагильского барда Владислава Шадрина гости и участники концерта «Будем жить!»

В Нижнем Тагиле 8 октября прошёл благотворительный концерт «Будем жить!» (0+) в поддержку известного тагильского барда Владислава Шадрина, который сейчас борется с онкологией. На концерте удалось собрать около 120 тысяч рублей на лечение музыканта.

Напомним, 63-летний основатель знаменитого дуэта «Зелёная лампа» Владислав Шадрин вместе со своим напарником Дмитрием Обуховым много лет исполняет бардовские песни собственного сочинения, с концертами коллектив ездит по всей России. Недавно врачи диагностировали у Шадрина рак желудка четвёртой стадии. Владислав проходит лечение в Центре хирургии Петровского в Москве. Серия процедур стоит 350 тысяч рублей. Чтобы помочь известному тагильчанину, музыканты Свердловской области объединились и решили провести благотворительный концерт.

«Концерт прошёл хорошо. Все почти три часа концерт шёл на высоком уровне. Несмотря на ограничительные меры, был почти полный зал. Люди очень живо откликнулись», — рассказал АН «Между строк» участник дуэта «Зелёная лампа» Дмитрий Обухов.

В концерте участвовали десятки артистов разных жанров: исполнители авторской песни, солисты эстрады, хоровые коллективы, популярные группы, актёры драмтеатра. Также на связь по интернету вышел сам Владислав Шадрин, который поблагодарил тагильчан за поддержку. Он отметил, что постройнел на 23 килограмма.

«Спасибо всем, кто с нами! Ваша поддержка очень важна для нас. “Будем жить!” — это тот девиз, который я сейчас повторяю неустанно», — обратилась к участникам концерта и к публике жена барда Тамара Шадрина.

Цеховая солидарность, считают артисты города, сейчас нужна, как никогда. Недавно стало известно, что серьёзно заболел создатель и руководитель первого в Нижнем Тагиле камерного оркестра «Классик» Дмитрий Давыдов. У него третья стадия рака горла. Следующий благотворительный концерт «Будем жить!» пройдёт в поддержку Давыдова. Планируется, что он состоится 30 октября во Дворце культуры им. Гагарина. Для публики сыграет дуэт «Милонга» и другие артисты.