12-летний тагильчанин стал чемпионом мира по шашкам

12-летний Глеб Смертин из Нижнего Тагила завоевал звание чемпиона мира по шашкам на первенстве мира в возрастной категории до 14 лет. Соревнования проходили с 20 по 30 августа в турецкой Каппадокии. Об этом АН «Между строк» рассказала заместитель директора по спортивной работе школы «Стратегия» Наталья Романова.

Глеб Смертин встретился с 12 соперниками. В «быстрых шашках», или «рапиде» (длительность партии — 15 минут), мальчик стал первым. В «блице» (партия длится 5 минут) и «классике» (длительность партии — 45 минут) спортсмен завоевал серебро. Вместе с Глебом на чемпионат поехал его тренер Владислав Краев.

«Глеб талантливый, умный, работает над собой дома. Есть у меня ещё ребята, которые занимаются шашками, но они ещё не достигли таких результатов, которых он достиг. У нас Глеб — это яркая звёздочка», — рассказал «Тагил-ТВ» тренер школьника Владислав Краев.

Школьник занимается шашками четыре года в спортивной школе шашек и шахмат «Стратегия». Весной этого года он стал чемпионом России по шашкам, поэтому руководство учреждения решило отправить именно его на соревнования в Турцию. Все расходы на поездку оплатило управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики.