12 и 13 августа в центре Нижнего Тагила запретят продажу алкоголя

Мэрия Нижнего Тагила запретила розничную продажу спиртного в центре Нижнего Тагила. Ограничения на продажу алкоголя будут действовать 12 и 13 августа августа с 13:00 до 23.00 на следующих участках:
— улица Горошникова на участке от улицы Заводской до улицы Красноармейской;
— улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Уральской;
— улица Уральская на участке от улицы Красноармейской до проспекта Ленина;
— проспект Ленина на участке от улицы Уральской до улицы Островского;
— улица Островского на участке от проспекта Ленина до улицы Газетной;
— улица Газетная на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской Революции;
— улица Октябрьской Революции на участке от улицы Газетной до улицы Заводской;
— улица Заводская на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Горошникова.