12 апреля в Нижнем Тагиле состоялся семинар «Как не стать клиентом-изгоем для банков?» 2.0

Встреча для руководителей и владельцев бизнеса в отеле Park Inn by Radisson началась с приветственного кофе-брейка. Основным вопросом было обсуждение 115-ФЗ, о котором многие банки не говорят в открытую, но не банк «НЕЙВА».

Эксперты банка вместе с участниками семинара обсудили требования, применение и последствия закона.

Также на семинаре предприниматели смогли разобраться в том, как строить свой бизнес и взаимодействовать с банками, чтобы не стать объектом для применения ограничительных мер со стороны финмониторинга. Главными вопросами стали обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ, ответственность и последствия несоблюдения законодательства.

Все присутствующие получили ценные рекомендации о том, как обезопасить свой бизнес от возможных рисков. В частности, что может спровоцировать вопросы банка и ФНС, какая ответственность предусмотрена для всех сторон при нарушении закона.

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