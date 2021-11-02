115 единиц техники вышли на трассы Свердловской области на борьбу с гололёдом 

Дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы в связи с гололедицей, которая образовалась на трассах из-за похолодания. Этой ночью на чистку региональных дорог вышло 115 единиц техники, в том числе 113 комбинированных дорожных машин, по одному автогрейдеру и трактору.

Как отмечают в департаменте информполитики региона, руководители компаний, отвечающих за содержание дорог, обязаны проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объёма горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.

Сеть автомобильных дорог регионального значения составляет почти 11 тысяч километров. За их содержание отвечают девять подрядчиков, с которыми заключены трехгодичные контракты до 2023 года.

Для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения организована круглосуточная дорожная диспетчерская служба. Звонки принимаются по номер 8 (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.