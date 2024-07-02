110 лет со дня рождения создателя первых в мире систем для транспортировки жидкого ракетного топлива Мефодия Веремьёва, который возглавлял легендарное ОКБ-250 в Нижнем Тагиле

2 июля исполняется 110 лет со дня рождения Мефодия Николаевича Веремьёва — выдающегося инженера, конструктора, лауреата Ленинской премии, первого руководителя легендарного ОКБ-250 в Нижнем Тагиле и создателя первых в мире систем для транспортировки жидкого ракетного топлива.

Мефодий Николаевич Веремьёв родился 2 июля 1914 года в городе Бежица Брянской области. В возрасте 17 лет он поступил в Бежицкий машиностроительный техникум, а по его окончании продолжил учёбу в институте транспортного машиностроения. В 1939-м Мефодий Веремьёв попадает по распределению в Нижний Тагил на Уральский вагоностроительный завод, где начинает свой трудовой путь в должности мастера одного из участков цеха платформ. Вскоре на старательного молодого специалиста обратило внимание руководство завода и назначило его старшим мастером конвейера цеха платформ. А в 1940 году Веремьёв стал начальником того же цеха. Проработал в этой должности Мефодий Николаевич недолго: он попросил перевода в конструкторский отдел, которым тогда руководил инженер Дмитрий Николаевич Лоренцо. Конструкторский отдел УВЗ в то время был главной организацией в СССР по проектированию грузовых железнодорожных вагонов.

С началом Великой Отечественной войны на площадях УВЗ был размещён танковый завод № 183, всё вагонное производство было приостановлено, а конструкторский отдел завода был переведён на Алтай, куда с Украины эвакуировали вагоностроительный завод им. газеты «Правда». Здесь, в городе Чесноковке, конструкторский отдел УВЗ продолжил разрабатывать грузовые вагоны для железных дорог. Мефодий Николаевич Веремьёв становится сначала руководителем группы, а затем заместителем главного конструктора.

В 1946 году конструкторский отдел возвратился в Нижний Тагил и Мефодий Николаевич занялся восстановлением вагонного производства на УВЗ. В 1953-м в СССР начались работы по созданию баллистических ракет, разработку части компонентов поручили конструкторам УВЗ. А 1 октября 1954 года на заводе было создано ОКБ-250, в задачи которого входили разработка и изготовление оборудования и средств доставки ракетного топлива. Главным конструктором нового отдела был назначен Мефодий Веремьёв.

Мефодий Николаевич возглавлял ОКБ-250 32 года. За это время конструкторское бюро создало несколько уникальных систем для заправки космических кораблей, без которых невозможно представить себе освоение нашей страной космоса.

В 2021 году именем Мефодия Николаевича Веремьёва была названа улица в Нижнем Тагиле.

По материалам газеты «Машиностроитель» №25 от 04.07.2014.