1 июля стартует самая народная акция фонда «Живи, малыш» для помощи неизлечимо больным детям «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня, 1 июля, стартует самая народная акция благотворительного фонда «Живи, малыш» для помощи тяжелобольным детям со всей России — «100 рублей спасут жизнь». В первый день каждого месяца любой желающий может пожертвовать на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных фонда посильную для него денежную сумму. Для этого нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Благодаря очень простой, но эффективной акции «100 рублей спасут жизнь» с 2012 по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 детей из разных уголков страны.

Сейчас в материальной поддержке остро нуждаются 2-летний Гриша Фёдоров из Нижнего Тагила (нужно 60 тыс. рублей), 3-летний Матвей Тучкевич из села Месягутово (104,2 тыс. рублей), 6-летняя Настя Гелета из Сыктывкара (125 тыс. рублей), 4-летний Миша Киселёв из Магнитогорска (49,4 тыс. рублей) и 5-летний Юра Бабурцев из Нижнего Новгорода (88,8 тыс. рублей).

«Все дети страдают от тяжёлого заболевания — детского церебрального паралича (ДЦП). Им необходимо регулярно проходить курсы реабилитации, направленные на улучшение двигательной деятельности, развитие навыков ухода за собой в повседневной жизни и общения со сверстниками. Семьи детей с ДЦП ежемесячно тратят большие суммы на приобретение средств гигиены, лекарств и походы по врачам. Брать кредит под каждый курс реабилитации невозможно, да и платить за него потом родителям будет нечем. Сделать жизнь подопечных фонда "Живи, малыш" немного проще и счастливее можем мы с вами при помощи акции "100 рублей спасут жизнь"», — рассказали АН «Между строк» в фонде.

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех мероприятиях и тратах фонда можно почитать на его официальном сайте или в группе в соцсети «ВКонтакте».