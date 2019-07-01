Общество

1 июля стартует самая народная акция фонда «Живи, малыш» для помощи неизлечимо больным детям «100 рублей спасут жизнь»

01.07.2019 11:35
1 июля стартует самая народная акция фонда «Живи, малыш» для помощи неизлечимо больным детям «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня, 1 июля, стартует самая народная акция благотворительного фонда «Живи, малыш» для помощи тяжелобольным детям со всей России — «100 рублей спасут жизнь». В первый день каждого месяца любой желающий может пожертвовать на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных фонда посильную для него денежную сумму. Для этого нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Благодаря очень простой, но эффективной акции «100 рублей спасут жизнь» с 2012 по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 детей из разных уголков страны.

Сейчас в материальной поддержке остро нуждаются 2-летний Гриша Фёдоров из Нижнего Тагила (нужно 60 тыс. рублей), 3-летний Матвей Тучкевич из села Месягутово (104,2 тыс. рублей), 6-летняя Настя Гелета из Сыктывкара (125 тыс. рублей), 4-летний Миша Киселёв из Магнитогорска (49,4 тыс. рублей) и 5-летний Юра Бабурцев из Нижнего Новгорода (88,8 тыс. рублей).

«Все дети страдают от тяжёлого заболевания детского церебрального паралича (ДЦП). Им необходимо регулярно проходить курсы реабилитации, направленные на улучшение двигательной деятельности, развитие навыков ухода за собой в повседневной жизни и общения со сверстниками. Семьи детей с ДЦП ежемесячно тратят большие суммы на приобретение средств гигиены, лекарств и походы по врачам. Брать кредит под каждый курс реабилитации невозможно, да и платить за него потом родителям будет нечем. Сделать жизнь подопечных фонда "Живи, малыш" немного проще и счастливее можем мы с вами при помощи акции "100 рублей спасут жизнь"», рассказали АН «Между строк» в фонде.

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех мероприятиях и тратах фонда можно почитать на его официальном сайте или в группе в соцсети «ВКонтакте».

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