Про увлечения. Стоит ли их делить по гендерному признаку

В детстве и юности я увлекалась рыбалкой и футболом. Хотя почему говорю в прошедшем времени... Всё это мне нравится до сих пор, просто сейчас, в силу обстоятельств, мне не до рыбалки. А любить футбол, учитывая игру нашей сборной в целом и её отдельных представителей, не хватит никаких морально-волевых качеств. Так вот. Когда меня спрашивают, откуда у меня такие не очень женские интересы, я рассказываю про папино воспитание.

В детстве, в летние каникулы, я, брат и папа частенько ходили на деревенскую речку, где таскали сорожек и окуньков. А однажды я в лучших традициях жанра вытащила из пруда… подошву от сапога. С футболом также. Мы все вместе болели за «Спартак» и нашу сборную, благо, тогда за них ещё можно было болеть и хоть на что-то надеяться.

В общем, до поры до времени я как-то не находила в своих интересах ничего особенного, пока однажды, уже в пору моей работы спортивным корреспондентом, один мужчина не заявил мне в глаза, что на футбольном поле женщине не место. Я тогда писала про очередную игру «Уральца». В оправдание моему критику (хотя в оправдание ли?) стоит сказать, что эта команда, где он занимал не помню уже какую должность, проиграла очередной матч и, кроме того, на тот момент он был не очень трезв.

Хорошо запомнила: тогда-то во мне поселилось недовольство, что я девочка, а не мальчик, которым разрешено и на футбольное поле, и во многие другие места. Благо, увлечение психологией быстро помогло мне вправить мозги на место, и сейчас я вообще не заморачиваюсь по этому поводу.

Вообще, какая разница, у кого какое хобби, был бы человек доволен. Правда, я не единожды встречала девчонок, увлекающихся, например, автогонками или стрельбой из пистолета, а вот вышивающие крестиком мужчины как-то не попадались. А вам?

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