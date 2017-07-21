Бег – лекарство от разбитого сердца

Есть у меня приятельница, с которой мы познакомились в непростое для неё время. Помнится, она тогда переживала расставание с молодым человеком, жаловалась на рабочие проблемы – в общем, хандрила. Тогда я предложила ей… заняться спортом. Просто пригласила её составить мне компанию на одной из обычных пробежек.

Надо отдать подруге должное, будучи абсолютно далекой от какой бы то ни было физической активности, она приняла вызов и буквально за уши вытащила себя на первую пробежку. Которая, к моей радости, не стала последней. Уже после подруга призналась: бегая, она хоть ненадолго, но переставала думать о своих неурядицах, хандра отступала и жизнь не казалась такой уж безнадежной. Сейчас мы видимся редко, но, насколько я знаю, она продолжает «побегивать» для здоровья.

Я уверена, что психологическое воздействие бега не менее ценно, чем физическое. Справедливости ради надо сказать, что практически любой вид физкультуры и спорта оказывает благоприятное влияние на эмоциональное состояние человека. Просто бег в этом плане более универсален и доступен.

Среди окружающих меня людей, ведущих активный образ жизни, мне не попадалось ни одного, хоть раз впавшего в депрессию. Да чего там говорить, им и плохое настроение практически неведомо. Стоит пробежать пару-тройку километров, как куда-то улетучиваются все тревожные мысли, раздражительность, грусть-тоска… Обратите внимание на тех, кто регулярно занимается физкультурой: кажется, что эти товарищи неисправимые оптимисты.

Кстати, то, что бег – замечательное средство от несчастной любви, доказывает не только пример моей знакомой, но и исследования учёных. Вместо того чтобы который раз подряд прокручивать в голове свою печальную love story, одевайте кроссовки и бегите. Вы устанете физически, но моральное состояние пойдёт на поправку. Так что, если приуныли, вперёд, на пробежку. Полегчает, проверено!