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Предвыборная кампания началась. Без чернухи и конспирологии не обойдётся


Киселев Константин 31.07.2017

Депутат Екатеринбургской городской Думы

Уже несколько дней раздаются звонки от друзей и добрых знакомых с информацией: «Звонили по тебе, искали компромат, задавали странные вопросы. Мы сказали, что думали, то есть только хорошее, но ты готовься». Называются авторы звонков. Персонажи известные, кто-то просто скандальной славы вечно ищет, кто-то на связи у правоохранителей (от ФСБ до полиции), которые используют его в качестве сливного бачка, кто-то конспиролог, а кто-то просто выживающий из ума околожурналист или блогер.

Что ищут? Историю политического консультирования. Тут, судя по вопросам, тональность оценок от консультанта, который много проигрывал, до консультанта, который много денег берёт, что в переводе означает, что много выигрывает. При этом есть явное стремление приписать те кампании, в которых не участвовал. Более того, всегда говорил и говорю, что выигрывают и проигрывают выборы кандидаты, а не юристы, журналисты, полевики или советчики. Например, кампанию по выборам губернатора выиграю или проиграю я сам лично, а не те люди, которые мне помогают. И вся ответственность только на мне и ни на ком другом.

Во-вторых, ищут связи. С кем дружил, с кем говорил, с кем общался. И пытаются приписать негативный шлейф. Что сказать? Знаю в политике практически всех из 90-х годов и далее до сегодняшнего времени. Общался со всеми. С кем-то даже учился. Все с разными репутациями. И это нормально. В политике «Проходи, вор. Садись, вор» чаще неизбежность, необходимость, чем действительный нравственный выбор.

В-третьих, традиционно начинают по связям с иностранцами. Признаю, делал всё, чтобы отношения улучшались, но не портились. Если это плохо, то что хорошо? Правда, эта тема уже подвыдохлась, но ищут. Прослушивают, проглядывают, подсматривают, распускают.

В-четвертых, спрашивают про деньги. А правда, что получил 20 миллионов, а может, кто видел? Вот здесь обидно. Сначала пошёл слух, что получил целых 100 миллионов денег за своё выдвижение! Я возрадовался. Круто оценили конспирологи и иже с ними. А потом вдруг слухи сумму снизили до двадцати. Тут вот и обидно стало, но и тут я не против этих слухов. Лишь бы дальше не снижали, а то так и до мышей можно. Давайте лучше сумму в рост пустим: 150, 200, а может и 500???

В-пятых, начали обсуждать путешествия. Типа, сейчас он здесь заработает, а потом поедет на лыжах кататься. Конечно, поеду на лыжах зимой. Это норма уже более 10 лет. Есть выборы или нет, но зимняя каталка - семейная традиция. И очень крутая традиция. Кстати, отдых относительно дешёвый в сравнении с Абзаково и прочими нашими горками. Особенно если в номере на семерых жить с хорошими друзьями, как это было в этом году. И потом поеду, ибо узнавать мир стоит и должно. Даже на российскую Камчатку денег и времени когда-нибудь накоплю.

Что это всё значит? Это значит, что кампания началась. И в ней не обойдётся без клеветы и чернухи, без вымогательства и конспирологии. Ждём, смотрим, оцениваем, анализируем. Чьи СМИ отметятся, кому выгодно, что хотят, что придумают, зачем и так далее? Спокойно. Одно не очень привычно, но ко многому обязывает, действовать в качестве политика. Это значит - больше осторожности. Придётся привыкать.

И главное. Сегодня в 10.10 получил протокол сверки подписей. Все 132 подписи соответствуют. Спасибо всем, кто был в этом задействован. Есть причина для оптимизма. И выборы, и жизнь продолжаются.

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Список Авторов


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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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