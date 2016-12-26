О ТУ-154
Скорбь о погибших военных, журналистах, врачах, пилотах... Ожидание результатов первоначальной проверки причин катастрофы. Меня искренне напрягает это ожидание. Если терракт или диверсия, а по-моему, похоже на то, что нас ждёт? Война? С кем тогда? Какими силами и средствами? В каком масштабе?.. Если это терракт или диверсия, то ответ может быть только один – война до полного уничтожения всех причастных прямо и косвенно, и никак не иначе... Если как-то иначе, то у нас нет государства, нет власти, мы не сможем долго протянуть... Эта мысль засела в голове. Вот тебе и Новый год! Невольная аналогия с войной во время зимней Олимпиады. Нас толкают к этому? Всё ведь сходится, судите сами: афиша армии – ансамбль; Доктор Лиза – гуманизм России; журналисты... Слишком всё в тему. Скорбь по погибшим и ожидание завтрашнего дня. Как хочется ошибиться. Почитать комменты, мол, аффтор, ты чё курил?