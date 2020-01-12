О лёгком домашнем насилии

Помнится, в годы молодые работал я в милиции. Ну и конечно, как многие, прошёл службу в отделе участковых инспекторов. Бывало, идёшь себе вечерком по участку и слышишь иной раз заливистые вопли чьей-нить жены, не отличающиеся большим разнообразием и высокой эстетикой. Пока добежишь этажа до 4-5-го, жёнка та уже не каждый раз вопить способна, кто ж в нокауте кричать-то годен?.. И вот заходишь к такому семейству, мужщщину – в плен, претерпевшую – в больничку, ну или самопомощью заниматься, с соседей – объяснения. Поутру или через 10 дён приводишь евойного в судилищное присутствие, а судейка тебе начинает душу мотать. Мол, и не сильно он прибил бабца, дескать, та и сама не подарок, по всему видать, зараза и шалава, ну и ладно, что при детях, он же себе не контролировал... Была у нас така судейка. Должон при том сказать, что к судиям я с большим моим почтением отношусь, ибо работа у них собачья и никакой деньгой, по-моему, не окупается... А, отвлёкся... Ну вот, как-то раз привожу я очередного боксёра кухонного. Жду, как сейчас наша гуманистка будет меня – упыря и жандарма – мотать на все части света, а она рапорт прочла и злобно так, нервно и громко прям прогавкала: 15 сутков, безвыводно, да и вы там позаботьтесь, чтобы с бичами сидел, сссс… Видать, сучарой охарактеризовать хотела, но осеклась... Весьма опешивший от такогу повороту, в отдел я прихожу, а мужики ужо с милиционершами злословят о том, что давеча даму енту самчик гонял, аки саму просту смертну девку, не считаяся с ейным статусом и прочим величием. По счастью женскому, упыри в погонах мимо проходили и мужичонку оборзевшего слегка прибили, что судиёй было прилюдно одобрено, а мужичком с ходу понято... Ага, судила она потом сурово квартирных гладияторов...

Это нудное предисловие к чему я веду. Коли попускать таким злодеям, количество душегубств и тяжких вредов здоровью вмиг вырастет, а экономия бюджету ничем не окупится, ибо потеряем больше значительно: от рождаемости до выплат по инвалидности жёнам битым, да и вообще, не дело силой в семье решать. Помню, кстати сказать, мужиков шибко жёнками буйными травмированных, жёнки-то тоже, как с добрым утром, могут милому хлеборез в почку вогнать или топориком для отбивки мяса тюкнуть в лысо темя. Доиграются наши законодатели до необратимых последствий – будут вместо семей секции рукопашного боя, кровная мстя, самосуды, рождаемость падёт пуще прежнего и т.п. А доля бытовых в общем количестве убийств, пожалуй, процентов 80, не менее. Вот такое дело, камрады. Может, успеет кого из законодателей половинка, так сказать, отмордовать вволю, чтобы мозги на место стали.