Сегодня: Чт, 12 Января, 2017 | USD 59.5 руб. 0.5   EUR 63.28 руб. 0.28   | -10 °C

О лёгком домашнем насилии


Казаринов Алексей 12.01.2017

Депутат Нижнетагильской городской думы

Помнится, в годы молодые работал я в милиции. Ну и конечно, как многие, прошёл службу в отделе участковых инспекторов. Бывало, идёшь себе вечерком по участку и слышишь иной раз заливистые вопли чьей-нить жены, не отличающиеся большим разнообразием и высокой эстетикой. Пока добежишь этажа до 4-5-го, жёнка та уже не каждый раз вопить способна, кто ж в нокауте кричать-то годен?.. И вот заходишь к такому семейству, мужщщину – в плен, претерпевшую – в больничку, ну или самопомощью заниматься, с соседей – объяснения. Поутру или через 10 дён приводишь евойного в судилищное присутствие, а судейка тебе начинает душу мотать. Мол, и не сильно он прибил бабца, дескать, та и сама не подарок, по всему видать, зараза и шалава, ну и ладно, что при детях, он же себе не контролировал... Была у нас така судейка. Должон при том сказать, что к судиям я с большим моим почтением отношусь, ибо работа у них собачья и никакой деньгой, по-моему, не окупается... А, отвлёкся... Ну вот, как-то раз привожу я очередного боксёра кухонного. Жду, как сейчас наша гуманистка будет меня  упыря и жандарма – мотать на все части света, а она рапорт прочла и злобно так, нервно и громко прям прогавкала: 15 сутков, безвыводно, да и вы там позаботьтесь, чтобы с бичами сидел, сссс… Видать, сучарой охарактеризовать хотела, но осеклась... Весьма опешивший от такогу повороту, в отдел я прихожу, а мужики ужо с милиционершами злословят о том, что давеча даму енту самчик гонял, аки саму просту смертну девку, не считаяся с ейным статусом и прочим величием. По счастью женскому, упыри в погонах мимо проходили и мужичонку оборзевшего слегка прибили, что судиёй было прилюдно одобрено, а мужичком с ходу понято... Ага, судила она потом сурово квартирных гладияторов... 
Это нудное предисловие к чему я веду. Коли попускать таким злодеям, количество душегубств и тяжких вредов здоровью вмиг вырастет, а экономия бюджету ничем не окупится, ибо потеряем больше значительно: от рождаемости до выплат по инвалидности жёнам битым, да и вообще, не дело силой в семье решать. Помню, кстати сказать, мужиков шибко жёнками буйными травмированных, жёнки-то тоже, как с добрым утром, могут милому хлеборез в почку вогнать или топориком для отбивки мяса тюкнуть в лысо темя. Доиграются наши законодатели до необратимых последствий – будут вместо семей секции рукопашного боя, кровная мстя, самосуды, рождаемость падёт пуще прежнего и т.п. А доля бытовых в общем количестве убийств, пожалуй, процентов 80, не менее. Вот такое дело, камрады. Может, успеет кого из законодателей половинка, так сказать, отмордовать вволю, чтобы мозги на место стали.

Все записи автора Стать автором




Список Авторов


Адам Диана
Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
Александр Германович
Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»
Александр Сергеев
Публицист, студент магистратуры СПбДА
Александр Субботин
Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»
Алексей Слободской
Бывший журналист и немножко писатель, маркетолог.
Альбина Хитрина
Стилист-дизайнер, основатель творческого пространства, блогер
Альшевских Андрей
Депутат-коммунист регионального Заксобрания
Амиров Валерий
Доцент факультета журналистики УрФУ, кандидат филологических наук
Анастасия Бусыгина
Поклонник искусства, синемафил, публицист, свободный художник
Анатолий Пивоваров
Блогер
Андрей Батурин
куратор Центра Прикладной Урбанистики
Андрей Волегов
Член Общественной палаты Свердловской области, председатель Правления Региональной Общественной Организации Свердловской области "ЭКОПРАВО"
Аникин Александр
Общественный деятель, блогер
Анна Красавина
Культурный обозреватель
Анна Мамонтова
Директор студии кулинарных мастер-классов
Благотворительный Фонд «Живи, малыш»
Блог Редакции
«Между Строк» - Это много политики, критики, новости с негативным оттенком и слухи», - слышим мы о себе со всех сторон.
Бычков Егор
Общественный деятель, журналист
Васюнов Максим
Тагильчанин, тележурналист, сейчас живет и работает в Москве
Вахонина Наталья
Главный редактор Агентства новостей "Между строк"
Волков Павел
Лауреат конкурса «Молодые фотографы России-2014», тагильчанин, сейчас живёт в Санкт-Петербурге
Воронин Владислав
Доцент НТИ УрФУ
Гаев Владимир
Депутат Нижнетагильской городской Думы (ЛДПР)
Гвоздева Ольга
Старший тренер сборной команды Свердловской области по гребному слалому, Мастер спорта России, Заслуженный тренер России
Горьков Дмитрий
Бизнес-консультант
Денис Славин
Журналист, писатель, инженер.
Дмитрий Кужильный
Автор проекта «Город-ЛабириНТ»
Евгений Ковтунов
Основатель мотоцентра «Техника движения», основатель нижнетагильского байк-клуба «Скифы»
Евгений Ющук
Профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, кандидат экономических наук, главный редактор сетевого издания "Интермонитор"
Евгения Швыркалова
Читатель, зритель, слушатель
Екатерина Савина
Директор «Центра юридических консультаций»
Екатерина Третьякова
редактор раздела Афиша АН Между строк
Елена Ионова
Художница, поэтесса, куратор арт-пространства «Яйцо»
Елена Риш
Фотограф в вечном поиске вдохновения
Жалнин Ярослав
Актёр, тагильчанин
Игорь Устинов
Адвокат
Ионин Дмитрий
Депутат регионального Заксобрания
Исупова Оксана
журналист
Казакова Алёна
бывший главбух. «Записки счастливой домохозяйки»
Казаринов Алексей
Депутат Нижнетагильской городской думы
Камила Мориак
поэт, блогер, арт-менеджер «Дома художника»
Киноблог «Светский экран»
Киселев Константин
Политолог, заместитель директора по науке Института философии и права УРО РАН
Ксения Баданина
Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Кураев Андрей
Диакон, профессор Московской духовной академии
Малык Александра
Фотограф
Мохов Михаил
Руководитель общественного движения "Нижнетагильский городской родительский комитет"
Назарова Мария
инженер по профессии, свободный художник по призванию
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Учреждение культуры
Николай Карлин
директор агентства недвижимости
Ольга Емельяненко
Cоздатель студии семейного творчества, ведущая детских занятий, журналист
Ольга Объедкова
Автор и актриса команды КВН "Урал"
Ольга Семеновых
Реставратор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, руководитель студии при музее
Павел Булатов
Журналист
Партин Сергей
бизнесмен, директор кондитерской «Маруся»
Перов Дмитрий
автор и исполнитель песен
Ройзман Евгений
Основатель Фонда «Город без наркотиков», глава г. Екатеринбург
Рыбаков Василий
Общественный деятель, блогер
Сивков Игорь
Бывший водитель автобуса. Записки тагильчанина из Таиланда
Степан Паньшин
Слуга и деятель культуры
Тагил говорит
Татьяна Попова
Сомелье, ведущая эногастрономических ужинов, винный путешественник, бывший маркетолог и ресторатор
Татьяна Харькова
Культурный агент Афиши НТ, созерцающий, ищущий и учащийся