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Хоккей с мячом


Казаринов Алексей 27.12.2016

Депутат Нижнетагильской городской думы

Я на стадион «Юность» каждый раз захожу, как на экскурсию в детство... Хоккей с мячом. Ребята. Юноши. Накал эмоций. Борьба. Холодина, а тебе жарко. Пот течёт под щитками. Погода? А чё погода? В минус 30 двигаются все бодрее. Друзья у бортиков. Старшие кричат с трибуны... 
Нонешние тоже не все у компов сидят. Пластались в минус 33, боролись не по-детски. Краснотурьинску по пенальти отдали игру. Ну, Краснотурке и не грех попасть, у них школа сильная. Команда наигранная. Последняя игра выводила на второе место наших. Но только победа. Пропустили первыми. А потом собрались и поманеньку, упруго так и тягуче, стали придушивать соперников, поддавливать на ворота. А как хороши были голы! Я вам скажу, как хороши. С длинных проходов, с пасов, с обводкой вратаря, с ударами. А тренер весь голос выкричал. Выорался от нервов до шёпота. А пацаны вошли во вкус, нажали, катание выровнялось, пошли удары. Мяч в сетке, и снова в рамке ворот, и снова, и снова. Вот уже и финальный свисток. Смогли. Выиграли 6:2. Там на фотках наши в жёлтенькой форме. 25.12.2017 г. состоялось закрытие Кубка Главы города Нижний Тагил по хоккею с мячом. Приехал Дураков Николай Александрович – самый знаменитый наш хоккеист. Дед ведь совсем, однако не забывает мальчишек и девчонок, из Екатеринбурга на турнир прибыл. Наши мальчишки заняли второе место. Всего приняли участие восемь команд нашей области. На лёд в составе команд выходили девочки. Хочу от всей души выразить признательность за организацию турнира Буторину Вадиму, руководству и работникам стадиона «Юность», администрации города, организовавшим в очень сложных условиях игры и собравшим ребят со всей области. В составе Сухого Лога, кстати, на лёд вышли три девушки – веяние времени, смешанные составы. Удачи всем и с наступающим.

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Список Авторов


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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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